Euro
9.02
Dolar
7.36
BIST 100
1,537.81
Altın
1,886.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Yaşam

Fedakar öğretmenler köylerdeki öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde gönüllü 24 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere kendi imkanlarıyla okul kütüphanesindeki kitapları ulaştırıyor.

Orhan Pehlül   | 08.01.2021
Fedakar öğretmenler köylerdeki öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu

Adıyaman

Adıyaman'da öğretmenler en ücra köydeki öğrenciye bile kitap ulaştırıyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde gönüllü 24 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere kendi imkanlarıyla okul kütüphanesindeki kitapları ulaştırıyor. ( Orhan Pehlül - Anadolu Ajansı )

Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 24 öğretmen, özellikle kırsalda yaşayan öğrencilerin okul kütüphanesinden mahrum kalmaması için çalışma başlattı.

Kendi araçlarına yükledikleri kitapları öğrencilerin evlerine kadar götüren öğretmenler, çocuklarda kitap okuma alışkanlığı oluşması için çaba sarf ediyor.

Evlerinde ziyaret edilen öğrencilere belirledikleri kitapları veren öğretmenler, 1 hafta sonra tekrar öğrencilerin yanına giderek kitabı değiştiriyor. 

"Öğretmenlik bir gönül mesleği"

Çalışmada yer alan öğretmenlerden Hatice Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere katkı sağlamak için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Okuma alışkanlığının, eğitimin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kara, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik bir gönül mesleği. Biz de bu işi gönüllü yapıyoruz. Öğretmenler olarak bir araya gelerek yaptığımız değerlendirmede okuma oranlarının düşmeye başladığını hissettik. Okulumuzda bulunan kütüphanedeki kitapları alarak gezici kütüphane olalım, hangi köyde ne kadar öğrencimiz varsa analiz edelim, öğrencilerimize kitaplarını verip takiplerini yapalım diye düşündük."

Öğretmen Murat Çiçek de salgın sürecinin hayatın her alanına etki ettiğini belirterek "Öğrenciler madem bize gelemiyor, biz onlara gidelim diye düşündük. Bize destek olan öğretmen arkadaşlarıma, idareci ve yöneticilerimize teşekkür ederim." dedi.

"Kırsal bölgedeki öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık"

Okul Müdürü Murat Karan ise ulaşılan öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin büyük mutluluk olduğunu belirterek "Kırsal bölgedeki öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık. On-line ortamda öğrencilerimizle iletişim halindeydik ancak fiziksel olarak da görmek istedik. Öğretmen arkadaşlarımızla kendi imkan ve gönüllülük esaslarına dayanarak kütüphaneyi öğrencilerin ayağına götürdük. İnternet paketleri olmayan veya biten öğrencilere de kendi aramızda topladığımız paralarla katkı sağladık." diye konuştu.  

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmüttalip Erek ise öğretmenlerin çok anlamlı bir çalışma yaptığını anlatarak "Okul kütüphanesini öğrencilerimizin ayaklarına götürdük ayrıca kendilerine çalışma kağıtları, maske, el dezenfektanı ve bazı hediyeler verdik. Bu çalışmada yer alıp fedakarlık gösteren öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hüseyin Manga da kitap okumayı çok sevdiğini belirterek öğretmenleri sayesinde kitap eksiği yaşamadığını dile getirdi. 

 Şükrü Karaşahin ise öğretmenlerinin evine kadar kitap getirmesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatarak kitap okumayı ihmal etmediğini söyledi.

Dağdeviren köyünde yaşayan velilerden Efendi Karaşahin de "Çocuğumun evde kitabı yoktu. Şimdi ise evde kitap okuyarak zaman geçirecek. Geçen hafta da bizi çağırıp okulda tablet de verdiler. Çocuğumun eğitimden geri kalmaması için katkı sağlayan herkese ve buraya kadar gelen öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere, ülkeye girişlerde 'negatif Kovid-19 test sonucu gösterme' zorunluluğu getirdi
İngiltere, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir
BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek
Samsun'da Kovid-19'dan ölen ortopedi uzmanı Necati Emirhan son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir

AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir

Fedakar öğretmenler köylerdeki öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu

Kovid-19'u yenen AA foto muhabiri Aydoğan 26 günlük tedavi sürecini çektiği fotoğraflarla anlattı

Kovid-19 sürecinde 112 Acil ekipleri halk sağlığı için durmadan çalışıyor

Kovid-19 sürecinde 112 Acil ekipleri halk sağlığı için durmadan çalışıyor
Sağlık çalışanları hastalara ailesinden biriymiş gibi bakıyor

Sağlık çalışanları hastalara ailesinden biriymiş gibi bakıyor
Peru Kovid-19 aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı

Peru Kovid-19 aşısı için Çinli Sinopharm ile anlaştı