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Yaşam

Farklı şehirlerde üretimi olumsuz etkileyen sıcak hava Sarıkamış'ta meyve ağaçlarına yaradı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi farklı bölgelerde üretimi olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meyve ağaçlarında bol verime neden oldu.

Hüseyin Demirci  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Farklı şehirlerde üretimi olumsuz etkileyen sıcak hava Sarıkamış'ta meyve ağaçlarına yaradı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği yerleşim yerleri arasında bulunan Sarıkamış ilçesinde bu yıl zamanında etkili olan yağmurlar ve hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, farklı bölgelerin aksine meyve bahçelerine olumlu yansıdı.

Hava sıcaklığının kış aylarında zaman zaman sıfırın altında 35-40 dereceye kadar düştüğü ilçede yaz mevsiminin sıcak havanın etkisiyle verimli geçmesi vatandaşları mutlu etti.

Yaz mevsiminde sıcaklığın 30-35 dereceyi bulduğu Sarıkamış'ta ilçe merkezindeki bazı evlerin bahçeleri ile ormanlık alanlarda organik olarak yetişen elma, erik, vişne ve armut gibi ağaçlarda ürün bolluğu yaşanıyor.

Bahçelerinden toplandıkları meyveleri evlerinde tüketen ayrıca reçel yapan vatandaşlar, fazla ürünleri ise marketlere satıyor.

"Bu yıl sıcaktan dolayı ürün almaya başladık"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, 2 bin rakımın üzerinde bir bölgede havalar sert olduğu için normalde ürün alamadıklarını söyledi.

Yıllar sonra bereketli bir yıl geçirdiklerini dile getiren Gök, "Bu sene havaların çok sıcak olmasından kaynaklı ve gün dönümünde oldukça yağış almamız dolayısıyla bu sene meyve bahçelerimiz meyve vermeye başladı." dedi.

Bölgede kışları etkili olan yoğun kar ve beraberinde gelen soğuk havayı hatırlatan Gök, "Şu anda neredeyse batıdaki iklimi yaşamaktayız. Ağırlıklı olarak elma, vişne, erik ve kısmen ceviz ağaçları var. Kolay kolay ürün alamıyorduk. Bu yıl sıcaktan dolayı ürün almaya başladık." diye konuştu.

"Havalar sıcak olduğu için elma, vişne, armut çok oldu"

Naide Demirci de bahçesindeki meyve ağaçlarında ilk defa fazla verim aldıklarını belirterek, "Bu sene her şey çok güzel oldu. Havalar sıcak olduğu için elma, vişne, armut çok oldu. Vişnelerimizi topladık, reçelini, hoşafını yapıp kışın tüketeceğiz." dedi.

Erik toplayan çocuklardan Buğlem Öncü ise "Bu sene eriklerimiz, elmalarımız çok bereketli oldu, biz de topladık." ifadesini kullandı.

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