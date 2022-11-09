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Yaşam

Faraşin Yaylası'ndaki göçerler kilometrelerce yol katederek kışlaklara dönüyor

Yazı Şırnak'taki yaylada geçirdikten sonra havanın soğumasıyla sürüleriyle Mardin'in Nusaybin ilçesine dönüşe geçen göçerlerden bazı kadınlar da atlarla ilerleyişini sürdürüyor.

Fecri Barlık, Mehmet Niyazi Deniz   | 09.11.2022
Faraşin Yaylası'ndaki göçerler kilometrelerce yol katederek kışlaklara dönüyor Fotoğraf: Fecri Barlık - AA

Siirt

Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak için ilkbaharda gittikleri Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'ndan havanın soğumasıyla Mardin'in Nusaybin ilçesine dönüşe geçen göçerlerin zorlu yolculuğu sürüyor.

Yaz sıcaklarında Faraşin Yaylası'nda 3 ay konaklayan göçerler, soğuk havanın etkisini göstermesiyle Nusaybin'e dönüş yolculuğuna başladı.

Beraberindeki sürülerle zorlu yolculuğu sürdüren göçerler, mola verdikleri yerde kurdukları çadırlarda konaklıyor. 1,5 ayda kilometrelerce yol katederek Siirt'in Çağbaşı köyüne ulaşan göçerler, 15 gün sonra Nusaybin'e varmayı hedefliyor.

Göçerlerden bazı kadınlar da atlarla ilerleyişini sürdürüyor.

"Yolculuk çok zor, meşakkatli"

Göçerlerden Azize Aşkara, Kürtçe olarak gazetecilere, Faraşin Yaylası'ndan dönerken mola verip bazı yerlerde konakladıklarını söyleyerek, "3 ay boyunca Faraşin'de kaldık, hayvanlarımızı otlattık, süt sağdık. Soğuk havanın kendisini hissettirmesiyle yola koyulduk. Yolculuğumuz zorlu geçiyor." dedi.

Halil Aşkara da ilkbaharda olduğu gibi sonbaharda da uzun süren yolculuğa çıktıklarını anlatarak, geçimlerini bu işten sağladıklarını belirtti.

Yazın yaylalarda, kışın da kışlaklarda kaldıklarını dile getiren Aşkara, "Yolculuk çok zor, meşakkatli. Her gece farklı noktalarda konaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Siirt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İlbaş göçerlerle görüştü

Göçerleri zorlu yolculukları sırasında Çağbaşı köyünde ziyaret eden Siirt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İlbaş, göçerlerin bölgede kışlaklara dönüş yolculuğunun devam ettiğini söyledi.

İlbaş, göçerlerin zor şartlar altında ve kırsalda yetiştiricilik yaptığını, bu yolculuklarında her gün farklı bir bölgede konaklamak zorunda kaldığını belirterek, "Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kolay bir meslek değil. Sürekli hareket halinde olmanız gerekiyor." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim İzzettin Oktay da dönüş yolunda olan göçerleri karşıladıklarını ve hayvanlarına küpeleme çalışması yaptıklarını kaydetti.



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