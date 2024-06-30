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Yaşam

Faraşin Yaylası'nda besicilerin su kaynağı menderesler dronla görüntülendi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'ndaki menderesler dronla görüntülendi.

Ayhan Babat  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Faraşin Yaylası'nda besicilerin su kaynağı menderesler dronla görüntülendi Fotoğraf: Ayhan Babat - AA

Şırnak

Geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla besicilerin tercih ettiği, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, daha iyi verim almak isteyen besicilere elverişli bir ortam sunuyor.

Bu yıl beklenilenin üzerinde yağışla meralardaki otların erken yeşerdiği yayla göçerlerini ve hayvan sürülerini ağırlıyor.

Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren yaylada yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki akarsuların oluşturduğu menderesler, besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını da karşılıyor.

Dronla görüntülenen bölgedeki menderesler, çevresindeki zengin bitki örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.

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