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Yaşam

Faraşin Yaylası besicileri artık uzun süreli konuk ediyor

Mehmetçiğin başarılı operasyonlarının ardından huzura kavuşan Şırnak, Hakkari ve Van sınırları arasındaki Faraşin Yaylası'na çıkan besiciler, 6 ay süreyle hayvanlarını otlatma imkanına kavuştu.

Fadıl Aslan   | 06.11.2019
Faraşin Yaylası besicileri artık uzun süreli konuk ediyor Fotoğraf: Fadıl Aslan /AA

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda güvenliğin sağlanmasıyla besiciler 6 ay süreyle hayvanlarını otlatma imkanı buldu.

Şırnak, Hakkari ve Van sınırları arasındaki Faraşin Yaylası, Mehmetçiğin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuştu. PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 1990'lı yıllarda köylerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yazın hayvanlarını tedirgin olmadan yaylaya çıkarmaya başladı.

Yeni kurulan Yeşilöz Üs Bölgesi ile güvenlik önlemlerinin yoğunlaştığı yaylada eskiden sadece yazın 3 ay kalabilen besiciler, artık kışa kadar hayvanlarını otlatırken, bazı aileler de daha önce boşlatılan köylere dönüş yaptı.

"Artık kapıları açık bırakıp gidiyoruz"

Yeşilöz köyüne gelen besicilerden Erkan Aslan, kurulan Yeşilöz Üs Bölgesi sayesinde artık kışa kadar hayvanlarını otlattıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Eskiden sadece 3 ay kalabiliyorduk şimdi 6 ay kalabiliyoruz. Üs bölgesinin kurulmasıyla artık daha rahatız. Eskiden yayladan dönüşte evimizde eşya bırakmıyorduk, kapılarımızı kilitleyip gidiyorduk. Artık kapıları açık bırakıp gidiyoruz. Üs bölgesinin kurulmasıyla istediğimiz zaman yaylaya gelebiliyoruz. Kasım ayına kadar buradaki köyde hayvanlarımızı besliyoruz. Eskiden güvenlik sağlanamadığı için 3 ay kalıp ardından hayvanlarımızı Beytüşşebap veya Cizre'ye götürmek zorunda kalıyorduk."

"Ölene kadar da burada olacağız"

Göçer Memihan Aslan da Faraşin Yaylası'nın çok güzel bir yer olduğunu belirterek, güvenlik sayesinde artık 6 ay süresince yaylada konakladıklarını söyledi.

Yaylaya çıkmalarıyla gelire kavuştuklarını aktaran Aslan "Gelirimiz tarım ve hayvancılık olduğu için bütün gelirimiz Faraşin Yaylası'ndan geliyor. Burada doğdum. Bu toprakları terk edemeyiz, ölene kadar da burada olacağız. Bu topraklar bize dedelerimizden miras kaldı biz de çocuklarımıza, torunlarımıza miras olarak bırakacağız." dedi.

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