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Yaşam

Eyüp Sultan Camisi gül suyuyla temizlendi

Eyüp Sultan Camisi ve çevresi, ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla temizlendi.

Berfin Kıraç  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Eyüp Sultan Camisi gül suyuyla temizlendi Fotoğraf: Dilanur Şerefli/AA

İstanbul

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Eyüp Sultan Camisi'nde ramazan hazırlıkları kapsamında temizlik yaptı.

Ekiplerin cami ve çevresinde gül suyuyla yaptığı temizliği, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de izledi.

Başkan Köken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da "ramazan" deyince akla Eyüp Sultan Camisi'nin geldiğini söyledi.

Cami meydanında bu sene de sergi veya iftar organizasyonlarına izin verilmeyeceğini belirten Köken, önceki yıllarda başlayan bu uygulamadan camiye gelen vatandaşların memnun kaldığını, bu nedenle cami çevresinin ibadete ayrılacağını ifade etti.

Camiyi ziyarete gelen vatandaşlar da temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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