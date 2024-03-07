Dolar
31.85
Euro
34.71
Altın
2,155.92
ETH/USDT
3,784.70
BTC/USDT
66,671.00
BIST 100
8,917.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ataşehir’de “Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Eyüp Sultan Camii ramazan öncesi gül suyuyla temizlendi

Eyüp Sultan Camii ile çevresi, ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla temizlendi.

Mehmet Kara  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Eyüp Sultan Camii ramazan öncesi gül suyuyla temizlendi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Istanbul

Ramazan ayı boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan cami ile meydanında Eyüpsultan Belediyesi ekiplerince kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler, meydanı gül suyuyla harmanlanan özel ve doğal temizlik malzemeleriyle yıkarken Eyüp Sultan Camii'nin içi de bu malzemelerle temizlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile bazı vatandaşlar temizlik çalışmalarını yerinde takip etti.

Köken, meydandaki temizliğin ardından caminin içinde elektrikli süpürgeyle ekiplere yardım etti.

Temizlik çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Köken, ramazan denilince akla Eyüpsultan'ın geldiğini söyledi.

Köken, ramazanın burada yaşandığını dile getirerek, "O yüzden Eyüp Sultan Camii'mizi gül suyuyla yıkadık. Ramazan içinde de sahurdan sonra yıkayacağız. Bu sene Eyüp Sultan Camii yakınındaki Zal Paşa Caddesi'nde kitap fuarı, kültürel etkinlik yapılacak. Hem de her akşam iftar, Alibeyköy'de de yöresel etkinliklerimiz yoğun bir tempoyla devam edecek. Herkesi ramazanda Eyüpsultan'a bekliyoruz." dedi.

"Ramazanda Eyüpsultan Camii etrafında etkinlik yaptırmıyoruz"

Köken, daha rahat ibadet edilebilmesi için cami çevresinde etkinlik yapılmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ramazanda Eyüpsultan Camii etrafında etkinlik yaptırmıyoruz. Bu konuda belki eleştiri de alıyoruz ama ramazan için dışardan gelen vatandaşlarımızın daha rahat ibadet edebilmeleri için meydanda etkinlik yaptırmıyoruz, iftar çadırı açtırmıyoruz. En yakın lokasyonların tamamında etkinlik yapıyoruz. Eyüp Sultan Camii'ni temiz tutup daha fazla insanın yararlanmasını sağlamamız lazım. Hem iftarda hem teravihte hem sahurda bu bölge çok yoğun hizmet verecek, tonlarca gül suyuyla burayı yıkamaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
KDK'nin Gazze Raporu, uluslararası kuruluşlar ile dünya parlamentolarına gönderildi
Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü binanın yapım kusurları iddianamede
Türkiye'de geçen yıl muayeneden geçirilen araç sayısı 12,5 milyona yaklaştı
İsrail'e karşı kültürel boykot hareketine binlerce sanatçı destek veriyor

Benzer haberler

Eyüp Sultan Camii ramazan öncesi gül suyuyla temizlendi

Eyüp Sultan Camii ramazan öncesi gül suyuyla temizlendi

Eyüpsultan'daki kazada oğlunu yitiren baba Özer Acı: Yavrumuzun adalete teslim olmasını istiyorum

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının 17 yaşındaki şüphelisinin yurt dışına çıktığı belirlendi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eyüpsultan'da okul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eyüpsultan'da okul açılışına katıldı
İstanbul'da 5 bin 500 yapının kentsel dönüşümü için tören düzenlendi

İstanbul'da 5 bin 500 yapının kentsel dönüşümü için tören düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet