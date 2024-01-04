Eyüp Sabri Tuncer'in Saraybosna'dan İstanbul'a ulaşan '100 yıllık koku hikayesi' romana dönüştü
Cumhuriyet'in 100. yılına özel Türkiye'de yerli kolonya üretimini başlatan ilk şirket Eyüp Sabri Tuncer'in kuruluşundan bugüne 100 yıllık yolculuğunun hikayesi kitaplaştırılarak okurlarla buluştu.
İstanbul
Yazar Meltem Çıplak Nayır'ın aile ve şirket arşivinden, bu serüveni inşa edenler ile yaptığı sözlü tarih görüşmelerinden ve araştırmalarından elde ettikleriyle kaleme aldığı "Yüz Yıllık Bir Koku Hikayesi: Eyüp Sabri Tuncer ve Dört Kuşağı" kitabı, Can Yayınları bünyesinde kurulan Mundi Yayınevi etiketiyle yayımlandı.
Çalışmada, Saraybosna'dan İnegöl'e, İnegöl'den Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a uzanan Tuncer ailesinin hikayesi, dede Eyüp Sabri Tuncer'in Samanpazarı'nda ilk dükkanını 1923'te açmasıyla başlayan serüven roman türünde bir yazımla beğeniye sunuluyor.
"Film olabilecek kıvamda bir roman yazdırmak istedim"
AA muhabirine açıklamada bulunan Eyüp Sabri Tuncer'in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, kitabın içerisinde çok duygusal anıların yer aldığından bahsederek, "Bu kitapta bir yaşam var, bir roman. İnsanların bir seyahatte rahatlıkla okuyabilecekleri çerçevede çok uzun olmayan bir şekilde tasarlandı." dedi.
Kitabın kapak tasarımını ise film afişi dizaynında Emrah Yücel'in hazırladığını belirten Tuncer, çalışmada yazı biçiminden, sayfa düzenlemelerine kadar her şeyi ince detaylarıyla düşünerek okurların beğenisine sunduklarını söyledi.
Tuncer, kitap yazılmadan önce birçok yazarla görüşme yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Yaptığımız bütün görüşmelerde yazarlar hep kurumsal kitaplar yazmak istiyordu. Ama ben ısrarla film olabilecek kıvamda bir roman olsun istedim. Belki yarın filmini yapacağız. Bu kitapta ailemin hayatı var. Varlık, yokluk, yangın, bir sürü sorunlar yaşanmış bunların hepsini görebiliyorsunuz, yeri geliyor duygusal anlar yaşıyorsunuz. Eyüp Sabri Tuncer mesela çok titiz, devletine karşı çok hassas bir şekilde görevlerini yerine getirmek isteyen bir insandan, onun yetiştirdiği bir nesilden, ticaret ahlakından bahsediyoruz. Bunları hepsi bir bütün. Bunları da ben resmi bir kıvamda okura anlatmak istemedim."
"Yüzyıllık Buluşma Sergisi" şubat sonuna kadar Hafızaevi Müzesi'nde ziyarete açık
Hasan Engin Tuncer, kitap çalışmasının yanı sıra şirketin 100. yılını kutlamak adına, her kesime hitap edebilecek ve kendi kültürlerini anlatabilecek özel bir proje hazırlama amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 ay önce sanatçı Oğuz Sırmalı'nın koordinatörlüğünde "Yüz Yıllık Bir Koku Hikayesi" kitabından uyarlanan anlatımlı, müzikli ve danslı bir gösteri düzenlediklerini de anlattı.
Aynı zamanda Yüzyıllık Markalar Derneği ve Türkiye Turing Otomobil Kurumunun destekleriyle Sultanahmet'teki Hafızaevi Müzesi'nde "Yüzyıllık Buluşma Sergisi"ni açtıklarını dile getiren Tuncer, sergide ziyaretçilerin dedesinden ve babasından geriye kalan markanın logo serüveninden 100 yıllık hikayesine, özel cam şişe koleksiyonundan tarihi belgelere, ambalajlara, özel kutulara, kısa filmlere ve İstiklal Madalyası'na kadar birçok özel eseri görebileceğini ifade etti.
Tuncer, Kamil Fırat'ın küratörlüğünü üstlendiği ve şubat sonuna kadar ziyarete açık sergiyi günlük ortalama 100 kişinin gezdiği bilgisini verdi.
Sergiyi İstanbul'dan sonra Ankara'ya da taşıyacaklarına işaret eden Tuncer, "Amacımız Diyarbakır'dan Bursa'ya, Anadolu'nun muhtelif illerine götürmek. Bu sergiyle aslında biz bir şeyler anlatmak istiyoruz. İnsanlara anlatmanın ötesinde o günkü tasarımlar, yazı karakterleri nasılmış, renkler neymiş, neler tercih edilmiş, objeleri görerek tecrübe etmelerini istiyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.