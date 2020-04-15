Euro
7.50
Dolar
6.87
BIST 100
96,722.27
Altın
1,721.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını 'görüntülü' ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 69 yaşındaki Meliha Akcan, daha önce sürekli gittiği şehit polis memuru oğlunun mezarını, görüntülü aramayla ziyaret ederek dua okudu.

Zekeriye Şimşek   | 15.04.2020
Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını 'görüntülü' ziyaret etti

Gaziantep

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 69 yaşındaki Meliha Akcan, daha önce sürekli gittiği şehit polis memuru oğlunun mezarını, görüntülü aramayla ziyaret ederek dua okudu.

Anne Akcan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2010 yılında teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan oğlu Ömer Akcan'ın düzenli olarak ziyaret ettiği İslahiye Şehitliği'ndeki mezarına gidemeyince, diğer oğlu İsmet Akcan'dan yardım istedi.

Bunun üzerine İsmet Akcan kardeşinin kabrinin başına giderek annesini görüntülü aradı.

Oğlunun mezarını bu sayede yine görme şansı bulan anne Meliha Akcan, dua etti. İsmet Akcan da kardeşinin mezarını suladı, dua okudu ve o anları da annesine izletti.

İsmet Akcan annesini, "Salgın bittikten sonra tekrar seninle ziyarete geleceğiz anne." diyerek teskin etmeye de çalıştı.

Anne Akcan ise oğluna, "Ben istiyorum ki her gün mezarına geleyim ama gelemiyorum. Sen oğluma söyle, ben gelemezsem sıkıntıya düşüyorum ama ne yapayım." dedi.

İsmet Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin mezara gelemediği için çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Canı sıkılıyor, ağlıyordu. Annem 10 Nisan Polis Haftası'nda da şehitliğe gelemedi. Bu hafta 14-20 Nisan Şehitler Haftası, yine gelemedi. Böyle bir yöntem düşündük. Bu sayede annemin içi de rahatladı. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah bu koronavirüs belasından da elbirliğiyle kurtuluruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 AB'ye 3 trilyon avroya mal oldu
Çin ve ABD'de üç potansiyel Kovid-19 aşısının klinik denemeleri sürüyor
Kılıçdaroğlu'ndan BM'ye 'Pandemiye Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü' çağrısı
Perakendeciler alışverişlerin cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Bilim insanlarına göre sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli

Benzer haberler

Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını 'görüntülü' ziyaret etti

Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını 'görüntülü' ziyaret etti

Şehit annesi 106 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

FETÖ sanığı eski yargı mensubu çiftin örgütsel eylemleri gerekçeli kararda

Engelli çiftten 'Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı bağış

Engelli çiftten 'Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı bağış
Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Kulp şehitleri geride buruk hikayeler bıraktı

Kulp şehitleri geride buruk hikayeler bıraktı