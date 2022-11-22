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Yaşam

Eskişehir'de geleceğin şefleri, öğrenciler için yemek hazırlıyor

Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, kentteki bazı anaokulu, ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklar için haftanın 5 günü kahvaltı ve öğle yemeği hazırlıyor.

Deniz Açık   | 22.11.2022
Eskişehir'de geleceğin şefleri, öğrenciler için yemek hazırlıyor Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Atölyesi'nin geçen yıl yenilenmesinin ardından 5 öğretmen ve bir usta öğretici gözetimindeki 150 öğrenci, haftada 22 saat uygulamalı mutfak eğitimi almaya başladı.

Eğitimleri sırasında döner sermaye aracılığıyla anlaşma yapılan iki anaokulu ve iki ilkokul ile bir meslek lisesine yemek hizmeti veren geleceğin aşçıları, 300 öğrencinin kahvaltı ve öğle yemeğini hazırlıyor.

Kendi okullarındaki 30 öğretmen için de öğle yemeği yapan öğrencilerin çalışmalarıyla, 2023-2024 eğitim öğretim yılında günlük 2 bin öğrencinin gıda ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine, okuldaki modern mutfakta geleceğin şeflerinin yetiştiğini söyledi.

Yıl sonunda bu lisede "master şef yarışması" düzenlemeyi planladıklarını belirten Töre, "Önümüzdeki dönemde tüm taşımalı eğitim verilen okullardaki yemekleri, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Atölyesi'nde üretmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen tüm yöneticilere ve öğretmenlerim ile öğrencilerime teşekkür ediyorum." dedi.

"Böyle bir hizmet sunmaktan dolayı mutluyuz"

Okul Müdürü Sırrı Kabadayı da atölyeyi yenileyerek çağın gereklerine uygun hale getirdiklerini anlattı.

Atölyede 150 örgün öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Kabadayı, ayrıca Mesleki Eğitim Merkezi programına yaklaşık 150 öğrencinin devam ettiğini söyledi.

Teorik eğitim verilen öğrencilerin, severek ve isteyerek geldikleri okulda çağın gereklerine göre donatılmış atölyede, öğrendiklerini pratiğe dönüştürdüğünü dile getiren Kabadayı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin birçoğu mezun olur olmaz iş bulabiliyor. Okulumuz, anaokullarına, tam gün öğretim verilen okulların öğle yemeklerine destek sağlıyor. Bununla birlikte diğer okullarımıza da yemek vermeye hazırız. Öğrencilerimizin yaptığı ürünlerin çok sağlıklı, hijyenik şartlarda olması çok önemli. Böyle bir hizmet sunmaktan dolayı mutluyuz. Çok fazla talep görüyoruz."

"Diploma ile iş yeri açma belgesi veriyoruz"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Şükran Tuncel Az ise alan öğrencilerin 11'inci sınıfa geldiğinde haftada 22 saat atölyede pratik eğitim aldığını, 12'nci sınıfta işletmelere giderek haftada 24 saati tamamlayacak şekilde eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Döner sermaye kapsamında kentteki bazı okullara yemek gönderdiklerini kaydeden Az, aynı zamanda kendi okullarındaki 30 öğretmen için de sulu yemek servisi yaptıklarını dile getirdi.

Şükran Tuncel Az, öğrencilerin birçoğunun staj yaptıkları işletmelerde meslek hayatına atıldıklarını ifade ederek, "Bazı öğrencilerimiz de kendi iş yerlerini açıyor çünkü okulda diploma ile iş yeri açma belgesi de veriyoruz. Öğrencilerimiz mezun olana kadar okulda son sistem mutfak ekipmanlarıyla çalışma imkanı yakalıyor. O yüzden işletmelere gittiklerinde yabancılık çekmiyorlar." diye konuştu.

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