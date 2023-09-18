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Yaşam

Eskişehir'de bozayı ve yavrusunun eğlenceli oyunu kameraya yansıdı

Eskişehir'de anne bozayı ve yavrusunun eğlenceli oyunu görüntülendi.

Emrah Yaşar  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Eskişehir'de bozayı ve yavrusunun eğlenceli oyunu kameraya yansıdı

Eskişehir

Kuş gözlemciliği yapan orman yüksek mühendisi Emir Özay, yaban hayatını da kamerası ile kayda alıyor.

Özay, ormanlık alanda bir bozayı ve yavrusunu da görüntüledi.

Görüntülerde, yavrunun annesiyle oyun oynadığı anlar ve ardından bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

Özay, yaptığı açıklamada, bozayıların Kara Avcılığı Kanunu, Bern ve CITES sözleşmeleriyle korunan türler arasında olduğunu söyledi.

Bu hayvanların boylarının 180-250 santimetre, ağırlıklarının ise 150-250 kilogram olduğunu belirten Emir Özay, bazı erkek bozayıların nadiren de olsa 300-400 kilograma kadar ulaşabildiklerini kaydetti.

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