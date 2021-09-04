Esed rejiminin yerinden ettiği İdlibli Fatıma anne yadigarı dikiş makinesi sayesinde çocuklarına bakıyor
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden evini terk etmek zorunda kalan Fatıma Ahmed Um İbrahim, Azez ilçesinde sığındığı çadırında annesinden miras kalan ayaklı dikiş makinesiyle geçimini sağlıyor.
Azez
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bölgeler, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucu evsiz kalan yüz binlerce sivile ev sahipliği yapıyor.
İdlibli Um İbrahim, Esed rejiminin İdlib'in Maratunnaman ilçesine yaptığı saldırıları sonrası 2020’nin başlarında çocuklarıyla birlikte Kilis'in karşında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine göç etmek zorunda kaldı.
Evini ve neredeyse tüm eşyalarını geride bırakan Um İbrahim, annesinden yadigar ayaklı "Kara Kafa" eski dikiş makinesini yanına alarak göç etti.
Um İbrahim, rejim saldırılarında eşini kaybettikten sonra çocuklarını tek başına yetiştirmek zorunda kaldı.
Yetim kalan çocuklarının kimseye muhtaç olmaması için dikiş makinesiyle gece gündüz çalışan anne, çocuklarının okulda başarılı olmasını istiyor.
Uzanacak yardımlarla da bir yandan işlerini genişletmek isteyen Um İbrahim, yaşadığı kampta dikiş makinesine ihtiyaç duyan insanların yardımına da koşuyor.
"Miras kalan makineyle geçimimi sağlıyorum"
Um İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'deki evimizden saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldım. Çok şehit verdik, çok kan döküldü. Esed rejiminin evimizi hedef almasıyla göç ettik." dedi.
Genç anne, "Evimi terk ederken yanıma saldırılardan çok bir şey alamamıştım. Yanıma sadece iki çocuğum ve tek geçim kaynağım, annemden miras kalan dikiş makinesini aldım. Evimizi bıraktık çadırda yaşıyoruz. Yazları çok sıcak, kışları ise çok soğuk oluyor. Burada yaşam şartları çok zor." diye konuştu.
Um İbrahim, çocuklarına hem annelik hem babalık yaptığını vurgulayarak, "Annemden miras kalan makineyle geçimimi sağlıyorum. Hem de kendimi geliştiriyorum. Ne olursa dikiyorum. Yama yapıyorum. Çevremde ev eşyaları yırtılanların eşyalarını, elbiselerini dikerek tamir ediyorum." şeklinde konuştu.
Çocuklarına babalarının yokluğunu hissettirmemek için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Um İbrahim, şunları kaydetti:
"Tüm yaptığım işler çocuklarımın güzel bir hayat yaşaması ve iyi bir eğitim alması için. Elimden geldiği kadar yanlarında olacağım. Esed rejiminden bir an önce kurtulmak istiyoruz. Çocuklarımın daha iyi bir eğitim almalarını ve sıcak bir yuvaya kavuşmasını diliyorum. Çadır hayatından kurtularak evimize dönmenin hayalini yaşıyoruz. Çadırda yaşamak zor. İnşallah daha iyi makine alıp daha da çok kendimi geliştirerek çocuklarıma iyi bir hayat sunmak istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.