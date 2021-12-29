Esed rejiminin saldırısında eşini kaybeden anne, engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor
Esed rejiminin uçak saldırısında eşini toprağa veren İman Şuhud, göç ettiği Bab ilçesinin cephe hattındaki Tedif beldesinde 2 engelli çocuğuna gözü gibi bakarken Halep tahliyesi sırasında 5 yıl önce izini kaybettiği en büyük oğlundan haber bekliyor.
El Bab
Halepli İman Şuhud, 2016 yılında Esed rejimin yoğun saldırılarında hem eşini hem de evini kaybetti.
İkisi engelli olmak üzere geride kalan çocuklarına hem analık hem babalık yapan 55 yaşındaki Şuhud'un Aralık 2016'daki Halep kuşatmasındaki tahliye sırasında en büyük oğluyla da irtibatı kesildi.
Şuhud ailesi, tahliyeyle önce İdlib iline daha sonra da Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesine göç etti.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle ev bulamayan 4 çocuklu İman, askeri muhalifler ile Esed rejimi güçleri arasındaki cephe hattında yer alan Tedif beldesinde bir kısmı savaştan zarar görmüş bir eve yerleşti.
Elektrik, su ve temel gıda malzemelerin ulaşımının zor olduğu bir bölgede yaşayan aile, rejim güçlerince her an hedef alınma tehlikesiyle yaşıyor.
Yağmurlu günlerde çatıya koyduğu plastik kaplarına dolan suyla içme suyu ihtiyacını karşılayan aile, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Doğuştan engelli iki çocuğuna kol kanat geren anne, 5 yıl önce kaybolan oğlundan haber almayı bekliyor.
5 yıldır evlat hasretiyle yaşıyor
İman Şuhud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tahliyelerin olduğu dönemde 20 yaşındaki oğlum buluşma yerimize gelmedi. (Aralık 2016) O günden beri haber alamıyorum. Kimileri şehit oldu diyor, kimileri de tutuklandı diyor. Hiçbir haber yok. Allah'tan temennim bizi tekrardan bir araya getirmesi." dedi.
Halihazırda Tedif beldesinde yaşadıklarını belirten Şuhud, içinde bulundukları durumu şöyle anlattı:
"Cephe hattında yaşıyoruz. Ne sobamız ne de yiyecek ekmeğimiz var. Kapımızı çalan kimse yok. Bir ihtiyacın var mı diye soran yok. Allah’ın yardımını bekliyoruz. 2 engelli evladım var. 17 yaşındaki oğlum bize bakmaya çalışıyor."
Şuhud geçim sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak ısınmak için sadece battaniyelerinin olduğunu söyledi.
"Rejim benden sevdiklerimi aldı"
Anne Şuhud, beldede içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirterek "Burada kış günleri çok daha zor geçiyor. Evimizde su yok komşuya gidiyorum bir bidon su almak için ama onda da yok. Yağmur yağdığı zamanlar çatıya koyduğumuz kaplara dolan sulardan içiyoruz." ifadelerini kullandı.
Çocuklarıyla sıcak bir yuvada yaşamak istediklerini dile getiren Şuhud, "Rejim benden sevdiklerimi aldı. Çocuklarımı babasız bıraktı. Eğitimden mahrum kaldılar ve zor bir hayata mahkum oldular. Bunların tüm sebebi Beşşar Esed." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.