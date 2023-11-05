Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,870.30
BTC/USDT
34,825.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşuyor Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Albertine Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenliyor.
logo
Yaşam

Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki kırsal mahalleler, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncu tonlarına büründü.

Talha Koca  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya - AA

Erzurum

Yeşilova, Ortadüzü, Değirmenler ve Umudum mahallelerindeki farklı türden ağaçlar, sonbahar renklerini yansıtıyor.

Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kalor Tepe Mesire Alanı'nda, yaprak dökümüyle sarıya bürünen bitki örtüsü ve ağaçlar, ziyaretçileri farklı tonlardaki renkleriyle karşılıyor.

Sarı, yeşil ve turuncunun harmanlandığı ağaçlık alanlarda, sonbahar renkleri gözleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Balkanlarda yeni bir gerilimi, yeni bir çatışmayı asla istemiyoruz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'de vurulan ambulansların "Hamas militanlarını taşıdığı" iddiasını yalandı
Depremde zarar gören İskenderun Limanı'nda bir rıhtım daha gemi trafiğine açıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Benzer haberler

Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Bilecik'in yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

Akciğer kanserinde erken teşhis için "40 yaşından sonra yılda bir akciğer filmi" öneriliyor

Güney Kore parkları sonbaharda yüz binlerce turisti ağırlıyor

Güney Kore parkları sonbaharda yüz binlerce turisti ağırlıyor
Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet