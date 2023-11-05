Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki kırsal mahalleler, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncu tonlarına büründü.
Erzurum
Yeşilova, Ortadüzü, Değirmenler ve Umudum mahallelerindeki farklı türden ağaçlar, sonbahar renklerini yansıtıyor.
Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kalor Tepe Mesire Alanı'nda, yaprak dökümüyle sarıya bürünen bitki örtüsü ve ağaçlar, ziyaretçileri farklı tonlardaki renkleriyle karşılıyor.
Sarı, yeşil ve turuncunun harmanlandığı ağaçlık alanlarda, sonbahar renkleri gözleniyor.
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