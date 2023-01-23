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Yaşam

Erzurum'daki Arabakırığı Kanyonu bozulmamış doğasıyla dağcıların rotasında

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bozulmamış doğal güzelliğe sahip Arabakırığı Kanyonu, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında yer alıyor.

Aykut Temur   | 23.01.2023
Erzurum'daki Arabakırığı Kanyonu bozulmamış doğasıyla dağcıların rotasında Fotoğraf: Aykut Temur/AA

Erzurum

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) Ardahan'daki üyelerinden oluşan 6 kişilik grup, kanyonun güzelliklerini keşfetmek için yürüyüş etkinliği düzenledi.

Derin ve uzun vadiler, kanyon boyunca uzanan dereler, kayalıklarda oluşan şelaleleriyle dikkati çeken bölgede gezinti yapan dağcılar, sarıçam ormanları ile kaplı alandaki etkinliği 15 kilometrelik yürüyüşle tamamladı.

Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, AA muhabirine, havanın sıfırın altına düşmesine rağmen karın üstünde güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni yerleri keşfetmek için bölgede etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Yıldırım, "Zorlu ve harika doğasıyla kanyonda önemli bir yürüyüş yaptık. Özellikle trekking meraklılarının bu zorlu coğrafyada eşsiz bir deneyim yaşayacaklarına inanıyorum. Başkalarının da bölgeyi görmelerini istiyoruz. Bölgemizin tanıtımını sağlamak için bu tür etkinlikler çok önemli. Bu eşsiz doğal güzelliklerin kıymetini bilmemiz lazım." diye konuştu.

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