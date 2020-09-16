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Yaşam

Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Melek Kartal'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İlhami Erkılıç   | 16.09.2020
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Erzurum

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Gafur Kartal'ın kızı Melek Kartal (9), geçen ay rahatsızlanması üzerine Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. 

Çeşitli rahatsızlıkları da olduğu öğrenilen ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Kartal, bir süre hastanede tedavi gördü.

Hastalığın ağır seyretmesi üzerine yoğun bakımda tedavisine devam edilen küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sağlık camiasında büyük üzüntüye yol açan Melek Kartal'ın vefat haberini, İl Sağlık Müdürü Bedir de sosyal medyada paylaşarak büyük acı ve üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

Bedir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"O bir melekti, meleklerin yanına gitti. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarından, kıymetli personelimiz Gafur Kartal'ın 9 yaşlarındaki melek kızı, Kovid-19'a yenik düştü, meleklerin yanına gitti. Her ölüm erkendir sahibine ancak bu çok acı oldu. Kıymetli kardeşim Gafur Kartal ve değerli ailesine, tüm yakınlarına, acıyı yüreklerinde hisseden sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum."

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