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Yaşam

Erzurum'da kazanlar yabani hayvanlar için kaynadı

Erzurum'da Aziziye Belediyesince, çetin kış şartlarında yiyecek bulamayan yabani hayvanlar için kazanlarda pişirip hazırlanan yemekler, belirlenen noktalara bırakıldı.

Sagip Sezginer   | 27.12.2021
Erzurum'da kazanlar yabani hayvanlar için kaynadı

Erzurum

Tamamen karla kaplı kentte Aziziye Belediyesince yürütülen çalışma doğrultusunda, ilçedeki kasap ile mezbahalardan atık et ve kemiklerin yanı sıra vatandaşların çöp kenarları ve toplama noktalarına bıraktığı bayat ekmekler toplandı.

Belediyenin Fen İşleri şantiyesindeki kazanlarda pişirilen atık et ve kemikler, daha sonra yerleşim merkezleri dışında oluşturulan besleme noktalarına bırakıldı. Aynı noktalara, belediye görevlilerince yine yabani hayvanlar için bayat ekmek konuldu.

Hayvanlar için yemek pişiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hazırlanan sıcak aşın dağıtımını da yine belediye görevlileriyle yaptı.

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çetin kış koşullarının etkili olduğu bölgede en büyük sıkıntıyı besine ulaşmakta güçlük çeken yabani hayvanların yaşadığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Orhan, şunları söyledi:

"Biz burada çok yönlü bir çalışmayı ortaya koyuyoruz. İlçemizden topladığımız bayat ekmekleri değerlendirmek suretiyle hem israfı ortadan kaldırıyoruz hem de atık et ve kemikleri kullanarak hayvanlar için doğal ve besleyici bir besin kaynağı oluşturuyoruz. Onlara sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz da var. Kış koşulları etkili olduğu sürece doğaya besin bırakmaya ve yaban hayatına destek olmaya devam edeceğiz."

Sokak hayvanları için de çok yakında özel bir adım atacaklarını belirten Orhan, "Halihazırda Büyükşehir Belediyemizin bir barınak imkanı var. Zaman zaman bizler de Büyükşehir Belediyemizle koordineli biçimde ilçemizdeki sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah kendi ilçemizde hizmet verecek bir hayvan barınağımız olacak. Doğa ve yaban hayatıyla dost bir belediye olmanın gereklerini eksiksiz yerine getireceğiz." dedi.

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