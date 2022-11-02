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Yaşam

Erzurum kırsalındaki mahallelerde sonbahar renkleri hakim oldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesi kırsal mahallelerinde sonbaharla birlikte ağaçlar sarı, yeşil ve kızılın tonlarına büründü.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 02.11.2022
Erzurum kırsalındaki mahallelerde sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

İlçeye bağlı Gökçeyamaç ve Akdağ mahallelerinde, sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başladı.

Sarı, yeşil ile kızılın tonlarının hakim olduğu bölgede, sonbahar renkleri tüm güzellikleriyle vatandaşları cezbediyor.

Ağaçlar, rengarenk görüntülerle ziyaretçilerini etkiliyor.

Ayrıca II. Abdülhamit döneminde 1884-1896 yılları arasında yapılan ve Gökçeyamaç mahallesi sınırlarında bulunan tarihi Şahap Paşa Tabyası da etrafındaki sararmış ağaçlarla dikkati çekiyor.

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