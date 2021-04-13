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Yaşam

Erzurum ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Erzurum'da nisanda yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Palandöken Kayak Merkezi ile kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntüler oluştu.

İsmail Hakkı Demir   | 13.04.2021
Erzurum ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Erzurum

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü kentte, gece başlayan kar sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken Kayak Merkezi ile kentin yüksek kesimlerinde güzel görüntüler oluştu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yüksek rakımlı mahalle yollarında kar küreme çalışması başlattığı öğrenildi.

Muş'un yüksek kesimlerindeki köyler beyaza büründü

Muş'ta gece etkili olan kar nedeniyle, yüksek kesimlerdeki köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Merkeze 45 kilometre uzaktaki Yukarıyongalı köyünde vatandaşlar, sabah ev ve ahırlarının çevresinde biriken karları temizledi.

Besicilerin kar üzerinde hayvanlarını beslediği köyde, çocuklar da kar topu oynayarak eğlendi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, ramazanın ilk gününü kar altında karşıladıklarını söyledi.

Köyde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığını belirten Omur, "Muş Ovası'nda çiçekler açmış, bahar yaşanıyor ancak burada kış geri geldi. Çevre köylerimize de kar yağmış." dedi.

Beyaza bürünen köy ve yüksek dağlardaki manzara, drone ile görüntülendi.

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