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Yaşam

Erzincan'da öğrencilerin bulduğu kerkenez bakımının ardından doğaya salındı

Erzincan'da öğrenciler tarafından okul bahçesinde bitkin halde bulunan kerkenez, bakımının ardından doğaya bırakıldı.

Emin Ferhat Sevilir  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Erzincan'da öğrencilerin bulduğu kerkenez bakımının ardından doğaya salındı

Erzincan

Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu bahçesinde bitkin haldeki uçamayan kuşu gören öğrenciler, öğretmenlerine haber verdi.

Kuşu odasına alan Müdür Lokman Yeniçeri, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Okula gelen Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kerkenezin soğuktan etkilenerek bitkin hale geldiğini ve herhangi bir yarasının bulunmadığını tespit etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kuş, beslenme ve bakımının ardından doğal yaşam alanına salındı.

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