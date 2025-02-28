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Yaşam

Erzincan'da kooperatif kuran kadınlar el emeği ürünleriyle gelir sağlıyor

Erzincan'da kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar, açtıkları dikimevinde imal ettikleri el emeği ürünlerini satışa sunuyor.

Emin Ferhat Sevilir  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Erzincan'da kooperatif kuran kadınlar el emeği ürünleriyle gelir sağlıyor Fotoğraf: Emin Ferhat Sevilir/AA

Erzincan

Kentte yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Safure Atasoy'un girişimiyle bir araya gelen 10 kadın, 3 yıl önce Erzincan Hünerli Eller Kadın Kooperatifini kurdu.

Küçük hediyelik eşya satarak başladıkları kooperatifi büyütmeye karar veren kadınlar, Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında destek alarak dikimevini hayata geçirdi.

El emeği nakış ürünleri ile evlerinde hazırladıkları yöresel yiyecekleri satışa sunan kadınlar, kazandıklarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kooperatif Başkanı Safure Atasoy, AA muhabirine, 2022'de 10 kişiyle kurdukları kooperatifte şu an 25 üye olduğunu söyledi.

Farklı alanlarda el becerileri olan kadınları bir araya getirerek kooperatif kurduklarını dile getiren Atasoy, şöyle devam etti:

"Dikimevinde 10 bayan görev yapıyor. Yemek üzerine henüz bir yerimiz olmadığı için herkes evlerinde yemeklerini, yiyeceklerini yaparak sipariş üzerine satış yapıyor. Kooperatifimizde bulunan 25 bayan kendi aile bütçelerine katkıda bulunan, kendi satışlarını yapmaya çalışan bayanlardı. Biz de ev hanımlarını bir kooperatif adı altında topladık."

"Yöresel yemekler üzerine bir yer açmayı planlıyoruz"

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) yöresel yemekler üzerine sundukları yeni projenin kabul edildiğini aktaran Atasoy, "İnşallah ilerleyen zamanlarda KUDAKA'nın projesiyle yöresel yemekler üzerine bir yer açmayı planlıyoruz. Özellikle kesme kadayıfımız ve Erzincan'ın yöresel ürünlerini Erzincan'a sunacağız. Bu bağlamda Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Valimiz ilimize geldikten sonra Erzincan'ın birçok unutulmuş lezzetini gündeme getirdi." diye konuştu.

Kooperatif üyelerinden Kübra Gençalp, 14 yıldır dikiş yaptığını, dikimevinde yaptığı çalışmalarla da ev ekonomisine katkı sağladığını anlattı.

Sultan Yılmaz da kooperatifin ev hanımları için istihdam kaynağı olduğunu belirterek, "Ben de çeyiz ürünleri hazırlıyorum ve aileme katkıda bulunuyorum." dedi.

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