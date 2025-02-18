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Yaşam

Erzincan'da besiciler kuzu doğumları için ağılda nöbet tutuyor

Zorlu kış koşullarıyla mücadele eden Erzincan'daki yetiştiriciler, ocak ayından başlayıp nisana kadar devam eden kuzu doğumları nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

Kemal Özdemir  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Erzincan'da besiciler kuzu doğumları için ağılda nöbet tutuyor Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Erzincan'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, kuzu doğumlarıyla yoğun günler yaşıyor.

Yöreye özgü tescilli tulum peynirinin üretimine önemli katkı sunan kentteki küçükbaş hayvan yetiştiricileri, yazın yüksek rakımlı yaylalarda otlattıkları hayvanlarını kış mevsiminde kapalı alanda besliyor.

Besiciler, ocak ayında başlayıp nisana kadar devam eden kuzu doğumları için koyunların başında nöbet tutuyor.

"Soğuk hava mesaimizi zorlaştırıyor"

Akyazı beldesinde küçükbaş hayvancılık yapan Abdullah Koç, AA muhabirine, koyunların yavrulamaya başlamasıyla ağıllardaki mesainin de arttığını söyledi.

Dondurucu soğuklarda gece sabaha kadar ailesi ile nöbet tuttuklarını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızın gece boyunca başında bekliyor ve yardım etmeye çalışıyoruz. Bazılarının kuzusu telef oluyor ya da emzirmeyen oluyor. Biz bu kuzuları biberonla başka koyunun sütüyle beslemeye çalışıyoruz. Doğumlar ocak ayının 15'inde başlıyor, nisan ayının 15'ine kadar sürüyor. Soğuk hava mesaimizi zorlaştırıyor. Kuzular için de tehlikeli. Donma tehlikesi olabilir. Kuzuları sabah saat 8 gibi anneleriyle buluşturuyoruz. Bir saat kadar anneleri ile birlikte oluyorlar. Sonra kuzularımızı annelerinden ayırıyoruz ve ayrı bir bölüme alıyoruz. Kuzularımız bazıları annelerini sesinden tanıyor, kimisi ise kokusundan tanıyor. Bazen evde baktığımız kuzumuz da oluyor. Kuzu biraz sağlıksız olunca annesinin de sütü az olunca biz bakıyoruz."

Kardeşi Hayrullah Koç da babadan ve dededen kalma hayvancılık mesleğini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Yetiştirdikleri koyunların doğumunun başladığını belirten Koç, "Doğum süreci nisan ayına kadar devam ediyor. Çocuklar, eşim, kardeşim gerektiğinde komşuların yardımıyla temizlik yapıyoruz. Bu ayda kuzulama dönemine girdik. Havaların bu sene biraz sert geçmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

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