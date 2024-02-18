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Yaşam

Erciyes'te eşler "Artık çekilmez oldun" sloganıyla kar üstünde yarıştı

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi.

Ergün Haktanıyan  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Erciyes'te eşler "Artık çekilmez oldun" sloganıyla kar üstünde yarıştı Fotoğraf: Ergün Haktanıyan - AA

Kayseri

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından gerçekleştirilen yarışmaya 14 çift katıldı.

Etkinlikte, erkekler önce eşlerini kızakla yarışın yapılacağı noktaya kadar yokuş yukarı çekti. Çiftler, daha sonra yokuştan aşağı kayarak bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmak için mücadele etti.

Yarışmada, Murat ve Güneş Aktuğ çifti birinci, Hayrettin ve Sümeyye Nergiz çifti ikinci, Ali ve Şerife Öztürk çifti ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, 9'uncusu gerçekleştirilen yarışmada eğlenceli anların yaşandığını söyledi.

Yarışmacıların düşe kalka eşleriyle mücadele ettiğini anlatan Elcuman "Çok keyifli bir yarış oldu. Bu yarışın kaybedeni yok. Eğlenmeye geldik, hepimiz de eğlendik." dedi.

İzmir'den yarışmaya katılarak eşiyle birinciliği elde eden Murat Aktuğ da yarışmayı ailesi için kazandığını söyledi.

Ailece güzel bir gün ve anı bıraktıklarını anlatan Aktuğ, "8,5 yıldır evliyiz ve 5,5 yıldır da hayatımızda oğlumuz Poyraz var. Eşimi çekmek zor muydu? O beni çekiyor 8,5 yıldır. Bugün de ben onu çektim. Bana katlandığı için ona teşekkür ederim. Bu güzel günde de birlikte olduk, birbirimize destek olduk."diye konuştu.

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