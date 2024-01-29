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Yaşam

Engelli genç, hayatını kaleme aldığı kitapların beyaz perdeye uyarlanmasını hedefliyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bebekken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle engelli kalan 35 yaşındaki Oktay Çınar, hayatını ve yaşadığı zorlukları kaleme aldığı kitap serisinin filme uyarlanmasını amaçlıyor.

Özgün Tiran  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Engelli genç, hayatını kaleme aldığı kitapların beyaz perdeye uyarlanmasını hedefliyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

İki aylıkken geçirdiği havale sonucu yüzde 81 engelli kalan Çınar, liseden sonra eğitimine devam edemedi.

Yalnız yaşadığı hayatını yazmaya başlayan Çınar, kalem ve defterini yanından eksik etmiyor.

Annesini 6 yıl önce kaybeden Oktay Çınar, AA muhabirine, babasının bakımevine yerleştirildiğini, tüm zorluklara rağmen yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Hayatını ve karşılaştığı zorlukları anlatacağı bir roman yazmaya karar verdiğini ifade eden Çınar, "Kitap yazmaya pandemi döneminde, kendimi denemek amacıyla başladım. Bunu çalıştığım yayınevine götürdüğümde kitabı beğendiler ve basılması gerektiğini söylediler. Ardından kitabım basıldı." dedi.

Çınar, kitabını yazarken geçmişini hatırladığını, bunun kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

İlk romanında çocukluğuna ve lise hayatına yer verdiğini belirten Çınar, "Yaptığım hataları ikinci kitabıma bıraktım. Umarım beğenilir. Kitap yazarken hiç zorlanmıyorum. Müzik dinlemek yardım ediyor bana. 3 kitap yazacağım, sonrasında filme uyarlanması için senaristlere götüreceğim. Yazdığım romanın filme dönüştürülmesi için mücadele edeceğim. Annemi, ablamı, dedemi, kendimi ve etrafımdaki herkesi ölümsüzleştirmek istiyorum. Yazmayı çok seviyorum." diye konuştu.​​

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