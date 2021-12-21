Dolar
12.86
Euro
14.59
Altın
1,796.56
ETH/USDT
4,021.20
BTC/USDT
48,692.00
BIST 100
1,937.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor. VavaCars Fatih Karagümrük’te teknik sorumluluk görevine getirilen Volkan Demirel düzenlenen imza töreninde konuşuyor.
logo
Yaşam

Engelli genç el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor

Kırıkkale'de yaşayan 20 yaşındaki Sultan Elibol, çocukken geçirdiği rahatsızlık sonucu sağ elinde oluşan engele rağmen azimle katıldığı kursta el emeği göz nuru ürünler üretiyor.

Muhammet Fatih Gökmen   | 21.12.2021
Engelli genç el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen / AA

Kırıkkale

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen, Kırıkkale Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından "Mahalle Konakları"nda açılan kurslara ilgi yoğun.

Kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem sosyalleşiyor hem de İŞKUR tarafından verilen günlük 45 lira ücretle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Aşağı Mahmutlar Mahalle Konağı'ndaki kursa katılan lise mezunu Sultan Elibol da elinden engelli olmasına rağmen yaptığı işlerle diğer kadınlara örnek oluyor. Sağ elini büyük oranda kullanamayan, annesiyle kursa katılarak ailesine maddi katkıda bulunan Elibol, dershaneye giderek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) başarılı olup, kamuda istihdam edilmek istiyor.

Sultan Elibol, AA muhabirine, 1,5 yaşındayken havale geçirdiğini, sağ elinde engel oluştuğunu söyledi.

Buna rağmen hiç yılmadığını belirten Elibol, "Sınava hazırlanmak için dershaneye gidebilmeyi ve güzel bir yere atanmayı çok istiyorum. Gerçekten burada olmaktan da mutluyum. Burada yeni arkadaşlar edindim. Annemle birlikte kursa geliyoruz, zaman geçiriyoruz. Kursta battaniye ve havlu yaptım, yelek ördüm. Şimdi de patik örüyorum." diye konuştu.

Anne Mehtap Elibol da kurs imkanı sunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti.

Elibol, kızına öncelik tanıdığı kursa sonradan kendisinin de katıldığına değinerek, "EKPSS için dershaneye yazılacaktı ama durumumuz olmadığı için şimdilik buraya geliyoruz. İkimiz de ailemize katkıda bulunduğumuz için daha şanslıyız. Bunun için buraya geldik. Kızımın elinde problem olmasına rağmen çok azimli. Benden daha azimli. Benim yapamadığım birçok şeyi kızım yapıyor. Allah bana böyle bir evlat nasip ettiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda’da 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması onaylandı
ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi
'Hatırlatma dozu'nun zamanında yapılması Omicron varyantına karşı koruyor
ABD'de omicron varyantı vakaların yüzde 73'ünde tespit edildi
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 82'ye çıktı

Benzer haberler

Engelli genç el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor

Engelli genç el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor

Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi
Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi