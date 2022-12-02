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Yaşam

Engelli bireyler farkındalık için kamera karşısına geçti

Kocaeli'de farklı engel ve hastalık gruplarından bireyler, toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla kamera karşına geçti.

Tahir Turan Eroğlu   | 02.12.2022
Engelli bireyler farkındalık için kamera karşısına geçti Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Kocaeli Kent Konseyince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin proje kapsamında "Hayatı Paylaşmaya Engel Yok" sloganıyla otizmli, down sendromlu, görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli bireyler ile çölyak ve kanser hastalarının da yer aldığı kısa film çekildi.

Dünya değişken ağırlık serbest dalış rekortmeni ve Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ufuk Koçak'ın senaryosunu kaleme aldığı 3 dakikalık kısa filmin yönetmenliğini Ali Gürbey Haftacı üstlendi.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çekilen kısa filmde farklı engel ve hastalık gruplarından bireyler, senaryo gereği bir otelin çeşitli birimlerinde görev alarak engel tanımadıklarını gösterdi.

"Sesimizi duyurmak istiyoruz"

Ufuk Koçak, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarıldığını ancak bacaklarını kaybettiğini söyledi.

O günden beri "engel ve engellilik" konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getiren Koçak, "Yollar, kaldırımlar, toplu taşıma araçları, mimari yapılar ve yüreğinde sevgi taşımayan insanlardır engelli. Bu engellerin arkasında kalan bizlere de 'engellenen' diyoruz. 'Engel ve engellilik konusu, sosyal sorumluluk değil, insani zorunluluktur.' diyerek yola çıktık. 'Birbirimizin eksiğini tamamlayabiliyorsak insanız.' dedik." ifadesini kullandı.

Koçak, hazırladıkları kısa filme farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hayatın her alanında bu kardeşlerimizin var olduğunu göstermek amacındaydık. Bir yerde sadece telefona bakan ya da sadece garsonluk yapan değil, üretimin, hayatın her alanında var olduklarını göstermek için böyle bir farkındalık videosu çektik. Sosyal medya hesapları ve medya aracılığıyla sesimizi, 'Hayatı Paylaşmaya Engel Yok' sloganıyla dünyaya duyurmak istiyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde insanların akıllarında öyle bir şey bırakalım ki geri kalan 365 gün de devam etsin. Mesele, sürdürülebilir olmasıdır. Her şey için bir başlangıç lazım. İnsanların, başka bir hayatın da mümkün olduğunu ve ya hayatı paylaşmak için engel olmadığını anlayacakları bir gün olur ve geri kalan zamanda da bu farkındalık devam eder."

Ön yargıların yıkılması gerektiğini anlatan Koçak, kısa filmle fırsat verilmesi halinde engelli bireylerin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirilebileceğinin görüldüğünü kaydetti.

Engelli bireyler yeni projelerle afetlere hazırlanacak

Koçak, yeni bir proje üzerinde çalıştıklarından bahsederek "Maalesef düşme, çarpma, boğulma gibi risklere 'engellenen' kardeşlerim daha çok maruz kalabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 'engellenen' kardeşlerimizin ailelerine 'Bilinçli ilk yardım hayat kurtarır.' mottosuyla ilk yardım eğitimi vereceğiz." dedi.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını işaret eden Koçak, "Deprem anında 'engellenen' kardeşlerimin neler yapması gerektiği, protezleri, sandalyeleri, kullandıkları diğer yardımcı cihazların muhafazaları ve afet anında neler yapmalarıyla ilgili bir eğitim planlıyoruz. Eğitimin üçüncü aşamasında da engellilere yönelik kısa mesafe telsiz eğitimi verip depremden sonra da halkın içinde kaosun çözülebilmesi, kriz anının giderilebilmesinde etkin rol alabilmeleri için 'amatör telsizci' olarak yetiştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

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