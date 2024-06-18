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Yaşam

Engelleri ortadan kaldıran Kastamonu Üniversitesi engellilere kolaylık sağlıyor

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) gerçekleştirilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde en fazla bayrak kazanan üniversite olan Kastamonu Üniversitesinde engelliler tüm imkanlardan kolaylıkla faydalanabiliyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Engelleri ortadan kaldıran Kastamonu Üniversitesi engellilere kolaylık sağlıyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

YÖK tarafından düzenlenen "Engelsiz Üniversite Bayrakları" kapsamında üniversiteler, Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere üç kategoride değerlendirildi.

Kastamonu Üniversitesi, başvuran 112 üniversite arasında 4 mavi, 10 yeşil ve 24 turuncu olmak üzere toplam 38 bayrakla en fazla bayrak kazanan üniversite oldu.

Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak üzere 2012 yılında kurulan Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü biriminde birer koordinatör, koordinatör yardımcısı ve engelli memur görev yapıyor.

Üniversitede bugüne kadar engelli öğrencilerin yaşamlarını kolaylıkla sürdürebilmesi ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için pek çok çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sayesinde, binalara giren engelli öğrenciler sarı çizgiler ve yönlendirmelerle istedikleri yere yardım almadan gidebiliyor.

Spor alanları ve tesislerin de engellilerin kullanabileceği şekilde dizayn edildiği üniversitede, görme engelli öğrenciler de dersleri sesli olarak dinleme imkanına sahip.

Kütüphanedeki tüm imkanlardan da yararlanabilen görme ve duyma engelliler, kendileri için özel hazırlanan bilgisayarları kullanabiliyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, AA muhabirine, YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri'ni son derece önemsediklerini söyledi.

Bu kapsamdaki hedeflerinin bir kısmına ulaştıklarını belirten Topal, toplamda 38 bayrak ile en fazla bayrak almanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ödülleri almalarında emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür eden Topal, "Engelli öğrenci ve çalışanlarımız için erişilebilir, engelsiz üniversite noktasında bizlere her türlü desteği sağlayan YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize, ilgili YÖK personelimize ve ödül jürisine teşekkür ediyorum." dedi.

Engelli öğrencilere yönelik eğitsel dokümanlarda da ciddi ilerleme kaydettiklerine işaret eden Topal, "Öğrencilerin engel durumuna göre ayrı ayrı çalışma yürüttük. Öğrencilerimiz kolaylıkla kütüphaneye herhangi bir engelle karşılaşmadan girebileceği gibi, kütüphanenin sunmuş olduğu imkanlardan kendine sağlanan kolaylıklar çerçevesinde yararlanabilme imkanına sahip." diye konuştu.

"Büyük şehirlerde bile olmayan yardımı aldım"

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi görme engelli Esmanur Arıkan ise eğitim süresi boyunca akademisyenlerin kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Sınavda okuyucu ve işaretleyici desteği aldım. Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğümüze ve burada okuyuculuk yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Sınavlarda kitapların okunması çok faydalı oluyor. Sarı çizgiler de iyi ki yapılmış. Memnunum." ifadelerini kullandı.

Esmanur'un annesi Şennur Arıkan ise Kastamonu Üniversitesinden çok memnun olduklarını dile getirerek, "Kızıma sesli kayıt yapılarak ciddi anlamda yardımcı olundu. Bayrak ödülü almasına çok sevindim. Bu ödülü fazlasıyla hak etti. Gerçekten büyük şehirlerde bile olmayan yardımı aldım. Biz İstanbul'dan geldik buraya, orada bile bu faaliyetlerden faydalanamamıştık." şeklinde konuştu.

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