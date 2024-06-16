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Yaşam

Emine nine dolu nedeniyle ölen "leylek dostları"na ağlıyor

Kırklareli'nin Üsküpdere köyünde etkili olan doluya yuvada yakalanan 2'si yavru 4 leyleğin ölmesi, leylekleri sevgi dolu gözlerle izleyen 87 yaşındaki Emine Beycan'ı üzdü.

Özgün Tiran  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Emine nine dolu nedeniyle ölen "leylek dostları"na ağlıyor Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kırklareli

Emine Beycan'ın evinin önündeki elektrik direğine yaklaşık yarım asır önce leylekler yuva yaptı.

Her yıl leyleklerin yolunu gözleyen Emine nine, elektrik direğindeki yuvaya konan sevimli misafirleri her sene sonbahara kadar sevgi dolu gözlerle izledi.

Emine ninenin "Hasret" ve "Boncuk" adını verdiği leylekler ile iki yavrusu, önceki gün köyde etkili olan doluya yuvalarında yakalandı.

Leylekler, dolu nedeniyle öldü. Leyleklerin öldüğünü öğrenen Emine nine, büyük üzüntü yaşadı.

Emine Beycan, AA muhabirine, leyleklerin yaklaşık 50 yıldır aynı yuvaya geldiğini söyledi.

"Hasret" ve "Boncuk" adını verdikleri leylekleri çok sevdiğini ifade eden Beycan, leylekler ve yavrularının öldüğü haberini öğrendikten sonra çok üzüldüğünü belirtti.

Onlara çok alıştığını dile getiren Beycan, "Ne güzel leylekler bize huzur veriyordu, bilmem artık belki başka leylekler gelir mi? Bilmem artık bundan sonra ne olur." diye konuştu.

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