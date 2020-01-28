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Yaşam

Elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu

Elazığ'da, elleriyle kazıdığı enkazdan iki yaralı çıkaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman, Kızılay gönüllüsü oldu.

Ramazan Kaya,Sercan Küçükşahin   | 28.01.2020
Elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu

Elazig

Elazığ'da, elleriyle kazıdığı enkazdan iki yaralı çıkaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman, Kızılay gönüllüsü oldu.

Depremin ilk günü Sürsürü Mahallesinde yıkılan binanın enkaz altından elleriyle yaralı çıkarıp gönülleri fetheden Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü olarak Kültür Park'ta kurulan çadır kentte kalan depremzedelere yemek dağıttı.

Mahmud, AA muhabirine depremin ardından dışarı çıktığını, yıkılan binanın yanına gittiğini ve enkaz altında yardım isteyenlerin sesini duyduğunu söyledi.

Enkaz altındakileri sağ olarak çıkarabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Mahmud, "Biz burada hepimiz kardeşiz. Ülke fark etmiyor. Böyle bir olayda hangi ülkenin vatandaşı diye düşünmeden yardımcı olmaya çalıştım. Böyle olması gerekiyor." dedi.

Kızılay'da gönüllü olarak yardıma muhtaç insanlara hizmet edebildiği için çok mutlu olduğunu da kaydeden Mahmud, kendisine bu imkanı sunan Kızılay yetkililerine teşekkür etti.



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