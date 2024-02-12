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Yaşam

Elazığ'da menfezdeki su birikintisinde mahsur kalan binlerce yavru balık kurtarıldı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle Kovancılar ilçesindeki menfezde su birikintisinde mahsur kalan ve oksijen yetersizliğinden ölme riski bulunan binlerce sazan yavrusu, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İsmail Şen  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Elazığ'da menfezdeki su birikintisinde mahsur kalan binlerce yavru balık kurtarıldı Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Bölgede balıkçılık yapan Örencik Su Ürünleri Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Fadlı Kaynak, ilçenin Muratbağı köyü mevkisinde, baraj gölünde suların çekilmesiyle eski demir yolu hattındaki menfezde oluşan su birikintisinde binlerce yavru sazanın mahsur kaldığını fark etti.

Kaynak'ın durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, binlerce sazan yavrusunu kurtarmak için Kovancılar Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle çalışma başlattı.

Çamurlu arazide saatler süren çalışma

Çamurlu arazide yaklaşık 7 saat süren çalışma ile tankerlerle basınçlı su verilerek yavru balıkların menfezin diğer ucundan çıkması ve açılan kanal vasıtasıyla 50 metre uzaklıktaki Keban Baraj Gölü'ne ulaşması sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz, AA muhabirine, su birikintisinde mahsur kalan balıkları önce ağ kepçe ile kurtarmak istediklerini ancak balıkların korkarak menfezin altına saklandığını söyledi.

Bunun üzerine balıkları kurtarmak için menfeze basınçlı su vermeye karar verdiklerini ifade eden Yılmaz, Kovancılar Belediyesince bölgeye 3 tankerle su gönderildiğini belirtti.

Yılmaz, "Tazyikli suyu menfezin kara tarafından basarak yoğun bir su akışıyla balıkların menfezin altından diğer tarafa çıkmalarını sağladık. Basınçlı su ve açtığımız kanal vasıtasıyla yaklaşık 50 bin civarındaki sazan balığımızın menfezin bir ucundan 50 metre uzaklıktaki Keban Baraj Gölü'ne ulaşmasını sağladık. Yavru balıkların kurtarılmasında gayret gösteren, zorlu koşullarda çalışan arkadaşlarımıza ve desteklerinden dolayı Kovancılar Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum." dedi.

"Yavru balıkları kurtarmayı başardık"

Örencik Su Ürünleri Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Fadlı Kaynak ise bölgeden geçerken çok sayıdaki sazan yavrusunun su birikintisinin küçüklüğü nedeniyle oksijen yetersizliği çektiğini, ölüm riski ile karşı karşıya kaldığını gördüğünü belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediğini, bölgeye gelen ekiplerle balıkları kurtarmak için çalışma yürüttüklerini dile getiren Kaynak, "Burada 7 saat çalıştık, mücadele verdik. Su getiren tanker burada çamura saplandı. Balıkları kurtarmak için çok zorluk çektik. Sonuçta yavru balıkları kurtarmayı başardık. Bunun için çok mutluyum. Belediye Başkanı'na, destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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