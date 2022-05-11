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Yaşam

Elazığ'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Elazığ'da Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde engelli çocuklar doyasıya eğlendi.

İsmail Şen   | 11.05.2022
Elazığ'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde bu yıl 6. gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen özel çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

Müzik ve palyaço gösterisinin de yer aldığı şenlik renkli görüntüler oluşturdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliğiyle özel çocuklara güzel bir bahar havasında özel bir gün yaşatmak istediklerini belirtti.

Bu tür etkinliklerin engelli çocukların birbirleriyle kaynaşıp sosyalleşmesine ve rehabilitasyonuna katkı sunduğunu ifade eden Çeçen, şöyle konuştu:

"Özel bireylerimize sadece yatılı hizmet sunmayıp, onları sadece bir gün değil, bir hafta değil her an her zaman, yılın her gününde sosyalleşmeleri ve güzel vakit geçirmeleri açısından bu tür etkinlikleri sürekli yapıyoruz. Bu kez paydaş kurumlarımızla şenlikte bir araya geldik. Bu tür etkinliklerde özel bireylerimizin yüzlerindeki o coşku ve sevinci görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor, onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz."

Bakanlık ve kurum olarak öncelikli amaçlarının engelli çocukların yaşam kalitesini arttırmak ve onları topluma kazandırmak olduğunu dile getiren Çeçen, "Özel bireylerimizin yaşamlarının her anında sevgiye ihtiyaçları var. Onlara verilebilecek en güzel duygunun sevgi, en güzel paylaşımının sevgi paylaşımı olduğunu belirtmek istiyorum. Özel bireylerimizi sevgisiz bırakmayalım lütfen." dedi.

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