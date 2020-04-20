Elazığ'da dağ keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi
Elazığ'da yabani hayvanların yaşadığı kırsal alana yerleştirilen fotokapanlardan birine sürü halinde otlayan dağ keçileri yansıdı.
Elazığ
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğünce kaçak avcılığın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ormanlık ve dağlık alanlara fotokapanlar yerleştiriliyor.
Bu fotokapanlardan biri, sürü halinde otlayan dağ keçilerini görüntüledi.
Doğal ortamındaki dağ keçileri güzel görüntüler oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.