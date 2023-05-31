Dolar
20.69
Euro
22.09
Altın
1,958.15
ETH/USDT
1,868.20
BTC/USDT
27,082.00
BIST 100
4,966.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Edirne'deki lisenin maskotları "İsmayıl" ve "Fatme"yi öğrenciler duvara resmetti

Edirne'de bir lisenin öğrencileri okullarının önündeki direği yıllardır yuva edinen leylekleri sanat sokağı duvarına resmetti.

Gökhan Zobar  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Edirne'deki lisenin maskotları "İsmayıl" ve "Fatme"yi öğrenciler duvara resmetti Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Edirne

Yıldırım Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi önündeki direğe 2013'ten bu yana yuva yapan leyleklere öğrenciler Trakya şivesiyle "İsmayıl" ve "Fatme" adını verdi.

Okul yönetimi bu yıl, bahar ayları geldiğinde yolları gözlenen ve maskot haline gelen leylekleri lisenin "sanat sokağı" koridoruna resmetme kararı aldı.

Öğrenciler teneffüslerde pencereden gördükleri leylekleri öğretmenlerinin de katkılarıyla duvara çizdiler ve renklendirdi.

"Okulumuzun sembolü haline geldiler"

Okul müdürü Tolga Ersoy, AA muhabirine, her yıl bahar aylarında okula gelen leyleklerin öğrenciler için sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Leyleklere Trakya ağzıyla "İsmayıl" ve "Fatme" isimlerinin verildiğini aktaran Ersoy, "Okulumuzun sembolü olan ve 10 yıldır gelen leylekleri sanat sokağında bir anlamda ölümsüzleştirmek için öğrencilerimizin ve görsel sanatlar öğretmenimizin gayretiyle resmettik." dedi.

Leylekleri resmeden ekipte yer alan 11. sınıf öğrencisi Gülce Su Tuna da okulun maskotu olarak gördükleri leylekleri her yıl beklediklerini ifade etti.

Okulun sanat sokağına "İsmayıl" ve "Fatme"yi de eklemek istediklerini dile getiren Tuna, "Mart ayında yuvalarına geliyorlar. Bu zamanlarda da yavruları çıkıyor. Onların yollarını gözlüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin sınıf öğretmeni Olcay Dal da her yıl bekledikleri leyleklerin bahar aylarında yine geldiğini belirterek, "Hem okulumuza hem de mahalleye ayrı bir neşe kattı. Onların gelmesi ayrı neşe yumurtadan yavruların çıkması ayrı neşe ve sevinç yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş'ta aileler HDP önündeki eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı
"Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis'in tarihi silüeti ortaya çıkarılıyor
Suriye'den yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "kabine listeleri"ne ilişkin açıklama
Balıklıgöl Yerleşkesi yeni görünümüne kavuşuyor

Benzer haberler

Edirne'deki lisenin maskotları "İsmayıl" ve "Fatme"yi öğrenciler duvara resmetti

Edirne'deki lisenin maskotları "İsmayıl" ve "Fatme"yi öğrenciler duvara resmetti

Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler

Edirne'de çeltik ekimi başladı

"Ahşap Baba" etkilendiği hayat hikayelerini ahşaba işliyor

"Ahşap Baba" etkilendiği hayat hikayelerini ahşaba işliyor
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet