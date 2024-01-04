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Yaşam

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Gökhan Zobar  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında kaldı, gözden kayboldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

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