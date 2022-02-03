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Yaşam

Düzce'deki şelale ve göller kışın karlı manzaralarıyla misafirlerini ağırlıyor

Her mevsim doğa tutkunu ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen Düzce'deki şelale ve göller, yağan karın ardından misafirlerine güzel manzaralar sunuyor.

Ömer Ürer   | 03.02.2022
Düzce'deki şelale ve göller kışın karlı manzaralarıyla misafirlerini ağırlıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/ AA

Düzce

İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlere yakınlığıyla bilinen Düzce'de bulunan doğa harikası Aydınpınar, Güzeldere, Samandere ve Aktaş şelaleleri, Pürenli, Torkul, Topuk ve Dipsiz gölleri ile Efteni Kuş Cenneti, her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği bölgeler, kar yağışıyla beyaza büründü.

"Doğa harikası bir bölgeyiz"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, Düzce'nin ve özellikle Gölyaka'nın "şelaleler ve göller şehri" olarak bilindiğini, şelalelerin, bölgenin en fazla ziyaretçi çeken noktaları olduğunu söyledi.

Bölgenin her mevsim ayrı bir tabiat güzelliği sunduğunu vurgulayan Demircan, "Sonbaharın, kışın, ilkbaharın ve yazın ayrı sanat olduğu bir bölgeyiz. Kışın burası ayrı güzelliğe bürünüyor. Güzeldere Şelalemizde özellikle son dönemlerde ciddi yatırımlar yaparak vatandaşlarımıza doğanın içinde konaklama imkanları sunduk. Her hafta sonu dolu; çıkıp çıkıp gelsinler, bu güzelliği yaşasınlar." dedi.

Demircan, İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlere yakın olmalarının vatandaşları çektiğini belirterek şunları söyledi:

"İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya ve Kocaeli gibi şehirlerin tam ortasında cazibe merkezi, doğa harikası bir bölgeyiz. İstanbul'un yüzde 70 su ihtiyacının karşılandığı Melen Havzası'nın çıkış noktasındayız. İnsanların bu göller ve şelalelerle çevrili bölgeyi görmesi bizi memnun ediyor. Yaradan, bu bölgeye su ve doğal güzellik açısından çok cömert davranmış. Bizler de yatırımlarla vatandaşlarımızı bu bölgede ağırlamaya çalışıyoruz."

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