Düzce'de karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Düzce
Düzce'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara 1 ton mama, yiyecek ve buğday bırakıldı.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.
Ekipler tarafından kentin farklı noktalarına sokak hayvanları için 1 ton yiyecek, mama ve buğday bırakıldı.
Ayrıca ekipler, Düzce Üniversitesi yerleşkesi, Konuralp ve Küçük Sanayi Sitesi gibi kente uzak bölgelere de "mamamatikler" yerleştirerek sokak hayvanlarının beslenmesine destek veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.