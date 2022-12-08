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Yaşam

Düzce'de gönüllü gençler depremzede çocukları yalnız bırakmıyor

Düzce'de gönüllü gençler, okulları ziyaret ederek öğrencilere depremi unutturmaya çalışıyor.

Cem Ali Kuş   | 08.12.2022
Düzce'de gönüllü gençler depremzede çocukları yalnız bırakmıyor

Düzce

Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüler, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremden etkilenen öğrencileri ziyaret ediyor.

Bu kapsamda gönüllü gençler, Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu ve Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Çeşitli aktiviteler gerçekleştiren gönüllü gençler, ip çekme, yüz boyama, çuval yarışı gibi oyunlarla öğrencilere depremi bir an olsun unutturarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

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