Düzce'de gönüllü gençler depremzede çocukları yalnız bırakmıyor
Düzce'de gönüllü gençler, okulları ziyaret ederek öğrencilere depremi unutturmaya çalışıyor.
Düzce
Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüler, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremden etkilenen öğrencileri ziyaret ediyor.
Bu kapsamda gönüllü gençler, Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu ve Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Çeşitli aktiviteler gerçekleştiren gönüllü gençler, ip çekme, yüz boyama, çuval yarışı gibi oyunlarla öğrencilere depremi bir an olsun unutturarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.