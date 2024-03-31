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Yaşam

"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı

Karabük'te yaşayan, "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Orhan Kuzu  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 27 yaşında olan, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlilerinin bilgi verdiği Gelgi, daha sonra oyunu kullandı.

Gelgi, yaptığı açıklamada, üçüncü kez oyunu seyyar sandıkta kullandığını belirterek, "Seyyar sandık uygulaması, fiziksel engeli bulunan bireyler için çok yararlı. Ben de geçen yıl 14 Mayıs seçimleri öncesinde okula giderek oyumu kullanmaktaydım. Tabii ki çok kolay bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğim. Seyyar sandık tabii ki bize büyük kolaylıklar getirdi." diye konuştu.

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