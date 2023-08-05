Dünyanın en yüksek zirvelerine ayak basan Tunç Fındık tarihe geçti

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Yaşam

Dünyada 8000 metre sınırını aşan 14 zirvenin tümüne tırmanmayı başaran ilk Türk oldu

Milli dağcı Tunç Fındık, dünyada 8000 metre sınırını aşan 14 zirvenin tümüne tırmanmayı başaran ilk Türk oldu. İnsanlık tarihinde 49 kişi bu projeyi tamamlayabildi.

05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Dünyada 8000 metre sınırını aşan 14 zirvenin tümüne tırmanmayı başaran ilk Türk oldu

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