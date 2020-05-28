Euro
7.52
Dolar
6.82
BIST 100
105,470.50
Altın
1,724.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Akar: "Amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin sağlam şekilde intikalini sağlamaktır"
logo
Yaşam

Düğün çiçeklerinin sarıya boyadığı Ağrı Ovası büyülüyor

Düğün çiçeklerinin adeta sarıya boyadığı Ağrı Ovası, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.

Abdullah Söylemez   | 28.05.2020
Düğün çiçeklerinin sarıya boyadığı Ağrı Ovası büyülüyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez / AA

Ağrı

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da dağlarda eriyen kar sularının ovaya ulaşmasıyla canlanan doğa, görenleri büyülüyor.

Karlı dağların manzarasıyla bütünleşen düğün çiçekleri, sokağa çıkma yasağının ardından gelen ziyaretçilerine adeta doğal stüdyo ortamı sunuyor.

Sahip olduğu doyumsuz güzelliğiyle konuklarını büyüleyen Ağrı Ovası'ndaki düğün çiçekleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Uçsuz bucaksız olması nedeniyle sosyal mesafe sorunu yaşanmayan ovaya gelen gençler bol bol çiçek toplayıp öz çekim yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Lösemili çocuklar koronavirüse karşı daha dikkatli olmalı' uyarısı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Ankara'da dezenfekte edilen camilerde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak
Fransa'da 75 yaşındaki milletvekili Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak

Benzer haberler

Düğün çiçeklerinin sarıya boyadığı Ağrı Ovası büyülüyor

Düğün çiçeklerinin sarıya boyadığı Ağrı Ovası büyülüyor

Karla kaplı Kösedağ'ın düğün çiçekleri göz kamaştırıyor

Ağrı düğün çiçekleriyle renklendi