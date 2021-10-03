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Yaşam

Down sendromlu milli yüzücü, Avrupa Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

Katıldığı şampiyonalarda elde ettiği başarılarla dikkati çeken down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir, 4-11 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalyaya ulaşmak için kulaç atacak.

Emre Ayvaz   | 03.10.2021
Down sendromlu milli yüzücü, Avrupa Oyunları'nda altın madalya hedefliyor Fotoğraf: Emre Ayvaz - Anadolu Ajansı

Sakarya

Milli yüzücü 29 yaşındaki Fatma Çağla Demir, Hendek Gençlik Merkezi Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandı.

Fatma Çağla Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1 numara" olmayı hedeflediğini dile getirerek, "İnşallah bu hedefi gerçekleştireceğim. Avrupa'da madalya bırakmayacağım, hepsini alacağım. Gümbür gümbür geliyorum." dedi.

Demir, şampiyonaya antrenörüyle Hendek'te hazırlandığını belirterek, "Altın madalyalarla donatacağız burayı. Avrupa Şampiyonası'nda teker teker altın madalyaları alacağım. 2 senedir bu şampiyona için çalışıyorum. İnşallah altın madalyayla geri dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Engelli arkadaşlarına spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Demir, "Engelli kardeşlerim, gelin spor yapalım, gelin yüzelim. Spor yaparak hep birlikte tüm engelleri aşalım." ifadesini kullandı 

Orhan Demir: Başarı tesadüf değildir

Milli yüzücü kızını çalıştıran Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Danışmanı Orhan Demir de Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Türkiye'den 62 sporcunun judo, atletizm, yüzme, futsal, futbol, tenis ve masa tenisi branşlarında mücadele edeceğini söyledi. 

Demir, 2 yıldır hazırlandıkları şampiyonada madalya kovalayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Haftanın 6 günü 2 saat antrenman yapıyoruz. Pandemi kurallarına uyarak hazırlıklara aralıksız devam ediyoruz. Hepimiz biliyoruz, başarı tesadüf değildir ve sürekli çalışma gerektirir. Geçmiş yıllardaki bütün Avrupa ve uluslararası şampiyonalarda kızımızla bu onuru yaşadık ve bütün hepsinden madalyayla döndük. İnşallah Avrupa Oyunları'ndan da madalyayla dönmeyi hedefliyoruz."

Çocuklara spor yapma çağrısında bulunan Demir, "Bütün engelli çocukların ailelerine sesleniyorum; çocuklarınızı lütfen sporla tanıştırın. Spor yaparak öz güvenleri gelişiyor, sağlıkları daha iyi duruma geliyor ve bireysel yeterlilikleri artıyor." şeklinde konuştu.

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