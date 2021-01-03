Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Dondurucu soğuğun etkili olduğu Van'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Soğuk havanın etkili olduğu Van'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, et ve yem bırakıldı.

Emre Ilıkan,Ali Çelik   | 03.01.2021
Dondurucu soğuğun etkili olduğu Van'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Van

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Milli Parklar Doğal Koruna Müdürlüğü, Gürpınar Belediyesi, polis, jandarma ekipleri ve gönüllüler, sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, köpek, kedi ve kuşlar için çalışma başlattı. 

Kentin çeşitli noktalarında belirlenen alanlara kedi ile köpekler için et ve mama dağıtan ekipler, yaban hayvanları ile kuşlar için de kırsal bölgelere ve soğuk hava nedeniyle kısmen donan Sıhke Gölü'ne yem bıraktı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Doğadaki hayvanların aç ve susuz kalmaması için çalışma yürüttüklerini belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, sokak hayvanları için boş kalan cadde ve parklara düzenli aralıklarla yem bırakıyor. Sokak hayvanlarının tedavileri için ekiplerimiz gerekli koordinasyonu sağlıyor. Vatandaşlarımızdan özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz."

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü saha personeli Adem Yazıcı da kentte belirli noktalara sokak hayvanları için yem bıraktıklarını söyleyerek, şunları belirtti:

"Gönüllü arkadaşlarla sürekli çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizde kış çetin geçiyor. Son günlerde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Doğadaki hayvanlar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Belediye olarak sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz."

Hayvansever Filiz Kaya da nefes alan her canlının yaşam hakkı olduğunu ifade ederek, "Sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalar yapılıyor. Hayvanlara herkesin elinden geldiğince yardım etmesi gerekiyor. Biz de bugün etkinliğe katılarak sokak hayvanlarına yardım ettik." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 102 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır
Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 107,2 arttı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 84 milyon 993 bini geçti

Benzer haberler

Dondurucu soğuğun etkili olduğu Van'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Dondurucu soğuğun etkili olduğu Van'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Türk Kızılay kısıtlamada kuşlar ve sokak hayvanlarını unutmadı

Engelli genç kısıtlama günlerinde sokakları dolaşarak 'can dostlarını' besliyor

Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Ahşap paletler ve meyve kasaları sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüşüyor

Ahşap paletler ve meyve kasaları sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüşüyor
Doğu'daki 4 il için çığ uyarısı

Doğu'daki 4 il için çığ uyarısı