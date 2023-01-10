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Yaşam

Donan gölde atlı kızak heyecanı yaşamak için Çıldır'a geliyorlar

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü mevkisine gelen turistler, buz kalınlığının kıyı kesimlerinde 10 santimetreyi aştığı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla gezip yürüyüş yapıyor.

Günay Nuh   | 10.01.2023
Donan gölde atlı kızak heyecanı yaşamak için Çıldır'a geliyorlar Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Ardahan-Kars illeri arasında bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle büyük oranda dondu. Gölün, Akçakale mevkisindeki kıyı kesimlerinde buz kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla geç donan göle, yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor.

Tur firmalarıyla bölgeye gelerek gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, yürüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.

Atlı kızakla gezinti heyecanı kıyılarda başladı

Buz kalınlığının daha fazla seviyede olduğu kıyı kesimlerinde atlı kızakçılar da turistlere hizmet veriyor. Ziyaretçiler, atlı kızaklara binip gölün yüzeyinde gezinti yapma imkanı buluyor.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, buz üstüne çıkmak isteyenleri bölgeye beklediklerini söyledi.

Kıyı kesimlerde rahatlıkla buzun üzerine çıkılabildiğini ifade eden Azizoğlu, "Son günlerde turistlerimiz gelmeye başladı. Bu durum artarak devam ediyor. Birçok tur ile yerli ve yabancı turist ağırladık. Her gelen turist bizim için kıymetli. Sonuçta Çıldır ilçemizi ve gölümüzü tanıtmış oluyoruz." diye konuştu.

"Son günlerde turlarla çok sayıda turist geldi"

Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç da gölün bu kış sezonunda geç donduğuna işaret etti.

Şu an buz kalınlığının 10 santimetrenin üzerinde olduğunu anlatan Kılıç, "Son günlerde turlarla çok sayıda turist geldi. Daha da gelecek. Bunların içinde yerli ve yabancı turistler mevcut. Bizim amacımız, buraya gelenlerin mutlu ayrılmalarını sağlamak." dedi.

Ziyaretçilerden Gizem Arık ise Çıldır Gölü'nü çok beğendiklerini belirterek, "Herkese tavsiye ederiz. Buz üstünde gezdik ve atlı kızağa bindik. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

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