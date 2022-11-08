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Yaşam

Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazır

Büyük Önder Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada uzman restorasyon ekibi tarafından yürütülen hazırlık çalışması 3 ay sürdü.

Berk Özkan   | 08.11.2022
Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazır Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

İstanbul

Milli Saraylar Başkanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Uzman restorasyon ekibi tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sırasında sarayın "Harem" bölümünde yer alan oda ziyarete kapatılmazken, tavan ve taban yüzeyinde geniş çaplı çalışma yapıldı.

Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, yürütülen bakım ve onarıma ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Ağustos itibarıyla bakım ve yüzey temizliği çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamladıklarını belirten Canıyılmaz, "İlk olarak tavan ve duvar eteklerindeki yoğun kir tabakasından arındırabilmek için kuru temizlikle işleme başladık. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizlik yaptık. Zaman içerisinde oluşan boya çatlaklarını muhafaza altına alabilmek için gomalakla kontrol altına aldık ve gerekli enjeksiyon sistemini uyguladık." dedi.

Odada bakım çalışması dışında herhangi bir değişiklikte bulunulmadığını, içerideki tüm objeleri kontrol ve muhafaza altında tuttuklarını aktaran Canıyılmaz, çalışmaların ardından tüm eserlerin orijinal yerlerine geri getirildiğini anlattı.

Öte yandan, Atatürk'ün vefat ettiği oda başta olmak üzere çalışma odası ve banyosu ile Harem'in diğer bölümleri, pazartesi dışında her gün saat 09.00-17.30'da ziyaret edilebiliyor.

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