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Yaşam

Doğaseverler beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda manzaranın tadını çıkardı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından oluşan manzaranın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Doğaseverler beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda manzaranın tadını çıkardı

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından Gölcük'te kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle tabiat parkındaki gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Günübirlik tatil için Gölcük'e gelen doğaseverler, göl çevresinde yürüyerek, iskelede fotoğraf çektirerek kar manzarasının tadını çıkardı.

Beyaza bürünen tabiat parkı, havadan görüntülendi.

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