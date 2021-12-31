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Yaşam

Doğa harikası Çıldır Gölü yılın son gününde ziyaretçilerini buz üzerinde ağırladı

Kars'ta yılın son gününde, yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçiler buz üzerinde keyifle vakit geçirdi.

Cüneyt Çelik   | 31.12.2021
Doğa harikası Çıldır Gölü yılın son gününde ziyaretçilerini buz üzerinde ağırladı Fotoğraf: Cüneyt Çelik - AA

Kars

Kars ile Ardahan arasında yer alan ve son günlerde etkili olan soğuk hava sebebiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü, 2021 yılının son gününde yerli turistlerle yöredeki vatandaşları ağırladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgede, gölün Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev mevkisine gelen turistler, buz kalınlığı yeterli seviyeye ulaştığı için gölün üzerinde atlı kızakla gezinti yaptı.

Bazı vatandaşlar getirdikleri kızaklarla göl üzerinde kayarak eğlenirken, kimileri de yürüyüş yaptı.

İzmit'ten gelen Altan Demir, AA muhabirine, tatil amacıyla bölgede bulunduklarını söyledi. Demir, "Doğa harikası Çıldır Gölü'nü görelim dedik, buz tuttuğunu duymuştuk ancak gelip görmek nasip olmamıştı. Şimdi ilk defa göldeki buzun üzerine çıkıyoruz, çok eğlenceli bir yer, herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Buzun üzerinde heyecanlandığını ifade eden Demir, "Arkadaşların tavsiyesiyle atlı kızak turu da yaptık, çok eğlenceli. Buzun üzerine ilk çıktığımda heyecanlandım, donmuş buzun üstündeyken gölün derinliğini düşününce insan heyecanlanıyor. Burası gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Gizem Demir de yüzeyi buzla kaplanan gölde farklı bir deneyim yaşadıklarını, Çıldır Gölü'nün manzarasına hayran kaldıklarını söyledi.

Yörede atlı kızakçılık yapan Dural Daşdemir ise "Şu anda Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz adeta cam gibi. Göle gelen müşterilerimiz bu durumdan oldukça memnun. Turistlere göl üzerinde atlı kızak keyfi yaşatarak zaman geçiriyoruz, aynı zamanda Eskimo usulü balık avcılığı da yapıyoruz." dedi.

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