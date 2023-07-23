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Yaşam

Diyarbakırlı çiftçi sıcaktan bunalan çocukları için traktörünün römorkunu havuza çevirdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, sıcaklığın 40 dereceyi aştığı kentte serinlemek isteyen çocukları için traktörünün römorkunu havuza çevirdi.

Bestami Bodruk  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Diyarbakırlı çiftçi sıcaktan bunalan çocukları için traktörünün römorkunu havuza çevirdi Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

İlçenin Aşağı Molla Ali Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası çiftçi Askeri Kaçmaz (39), sıcaktan bunalan çocuklarının serinlemek için sulama kanallarına girmememesi için evin bahçesindeki traktörünün römorkunu naylon brandayla kaplayıp, içini suyla doldurdu.

Kaçmaz, elindeki imkanlarla çocukları için havuz ortamı oluşturdu. Kaçmaz'ın çocukları römorktan havuzda serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Kaçmaz, AA muhabirine, 11 yıldır çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirterek, kentte hava sıcaklığının arttığını, 40 derecenin üzerine çıktığını söyledi.

Çocukları için her yaz traktörünün römorkuna naylon serip havuz yaptığını ifade eden Kaçmaz, "Çocuklar girip, serinliyorlar. Köyde olduğumuz için çocukları havuza gönderme şansım yok. Televizyonda görüyoruz bu sezon da boğulma haberlerini. Biz böyle daha rahatız. En azından çocuklar gözümüzün önünde yüzüyor." diye konuştu.

Oğlu Kahraman Kaçmaz da tarladaki işler bitirince römorktan havuza girip serinlediklerini anlatarak, "Bence havuzdan daha güzel oldu." dedi.

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