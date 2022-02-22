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Yaşam

Diyarbakır'da kırsalda rahatsızlanan hasta için baraj kapakları kapatıldı

Diyarbakır'da rahatsızlanan hasta, su seviyesi yüksek olan Karakaya Barajı'nın kapakları kapatıldıktan sonra tekneyle karşıya geçirilerek hastaneye götürüldü.

Mehmet Sıddık Kaya   | 22.02.2022
Diyarbakır'da kırsalda rahatsızlanan hasta için baraj kapakları kapatıldı

Diyarbakır

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Karakaya Mahallesi'nin Torte mezrasında yaşayan böbrek hastası 56 yaşındaki Ramazan Aslancan, hayvanlarını otlattığı sırada rahatsızlanınca Sağlık Komuta Merkezinden yardım istedi.

Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Barajı'nın su seviyesinin yüksek olması nedeniyle Aslancan'a ulaşmak için UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri seferber edildi.

Su seviyesinin düşürülmesi için DSİ ile görüşülerek, barajın kapaklarının kapatılması sağlandı.

Daha sonra tekneyle karşıya geçirilen hasta, ekiplerce ambulansa alındı.

Aslancan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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