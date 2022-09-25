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Yaşam

Diyarbakır'da kazanlar ihtiyaç sahiplerine kışlık konserve için kaynadı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde belediye ve kaymakamlıkça yapılan çalışma kapsamında 50 kadının hazırladığı kışlık konserve ve turşular ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.

Ömer Yasin Ergin   | 25.09.2022
Diyarbakır'da kazanlar ihtiyaç sahiplerine kışlık konserve için kaynadı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hz. Rukiye Aile Destek Merkezi'nin bahçesinde yakılan odun ateşinde kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı.

Kadınların saatler süren hummalı çalışması sonucu 1000 şişe konserve ve 5'er kiloluk 500 bidon turşu hazırlandı.

"300 aileye konserve, 500 aileye de turşu göndereceğiz"

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Meryem Kaya, AA muhabirine, ilçedeki dar gelirli ailelere yönelik konserve ve turşu yardımlarını 3 yıldır geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Aşçılık kursundaki eğitmenler ve kursiyerlerden oluşan 50 kadının katkısıyla konserve ve turşu hazırlandığını dile getiren Kaya, sonbaharda süren kışlık konserve ve turşu hazırlığında dar gelirli aileleri de düşündüklerini belirtti.

Kaya, "Aileler için kış hazırlığı yapıyoruz. Konserve ve turşuları hazırladıktan sonra evlerine teslim ediyoruz. 300 aileye konserve, 500 aileye de turşu göndereceğiz." dedi.

Çalışmaya katkı sunan eğitmenlerden Zeynep Keskin ise sabah erken saatte başladıkları çalışmanın gün boyu sürdüğünü belirterek, hazırladıkları konserve ve turşuları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sevdet Özen de özellikle bölgede kışa yönelik hazırlıkların önemli olduğunu anlatarak, büyük zahmetle hazırladıkları bu ürünlerin ihtiyacı olan insanların sofralarına ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.


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