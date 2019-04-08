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Yaşam

Diyanet İşleri Başkanlığının hac hazırlıkları sürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile hac organizasyonu hazırlıklarını görüştü.

Aykut Karadağ   | 08.04.2019
Diyanet İşleri Başkanlığının hac hazırlıkları sürüyor

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir araya gelerek, hac organizasyonu hazırlıklarına ilişkin görüşme yaptı.

Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Benten ile Cidde'de bir araya geldi.

Ziyarette, yurt içindeki ve yurt dışındaki Türk vatandaşları için ayrılan kontenjanları değerlendiren Erbaş ve Benten, hacı adaylarının emniyetli, huzurlu ve kolay şekilde ibadetlerini yapmaları hususunda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Benten, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet kalitesini her yıl artırdığını, başarılı bir organizasyon yaptığını ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler sunduğunu vurgulayarak, Erbaş’a teşekkür etti.

Ziyarette, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç ve Cidde Din Hizmetleri Ataşe Vekili Süleyman Sarı da yer aldı.

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